Hochzeitstermin steht, Paar wird gesucht

Heiraten in einem Meer aus Blumen – welches Brautpaar träumt nicht davon? Wenn dieses Blütenmeer dann noch die größte Frühlingsblumenschau Deutschlands ist ...

Genau hier, im Rahmen des „Dresdner Frühling 2018", soll die Traumhochzeit stattfinden. Die Ausstellung lädt vom 2. bis 11. März ins Palais im Großen Garten ein, wo sächsische Gartenbaubetriebe alle zwei Jahre mit einem Gesamtkunstwerk aus über 40.000 blühenden Pflanzen sowie meisterhaften floristischen Arbeiten, Skulpturen, Licht und Klang die Wartezeit auf das Erwachen der Natur verkürzen. Am Tag zuvor, also am 1. März, soll in diesem prächtigen Rahmen eine Hochzeit stattfinden. Ein Paar darf in der Ausstellung heiraten – ganz allein mit bis zu 50 Gästen. Brautstyling, Limousinentransfer und die Suite für die Hochzeitsnacht inklusive Gourmetfrühstück stellt das das Relais & Châteaux Hotel Bülow Palais Dresden zur Verfügung. Blumenschmuck für das Auto und Brautstrauß werden vom Gartenbau Rülcker gesponsert.

Weitere Sponsoren sind das Schlösserland Sachsen, die Dresden Marketing Gesellschaft, Gartenbau Rülcker, Großer Garten Dresden sowie das Carola Schlösschen.

Die Heirat soll eine einmalige Aktion bleiben. Anlass ist das bevorstehende 300. Jubiläum der Hochzeit des Kurprinzen Friedrich August II. (1696-1763), Sohn Augusts des Starken und der Erzherzogin Maria Josepha von Österreich (1699-1757), Tochter des Kaisers Joseph I. im Jahr 1719. Die sogenannten „Planetenfeierlichkeiten“ erstreckten sich über mehrere Tage und übertrafen alles bisher da gewesene. Das Palais im Großen Garten spielte dabei eine wichtige Rolle.

Alles was potenzielle Brautpaare tun müssen ist ein Video drehen. Ab sofort bis 31. August können sie sich im Rahmen der Aktion „Frühlingsglück" um die Heiratsmöglichkeit bewerben. Alle eingehenden Clips werden ab 1. September bis 31. Oktober auf der Website des Dresdner Frühling im Palais veröffentlicht. Es gewinnt das Paar mit den meisten Likes.

Und so geht's:

Teilnahmeformular auf http://www.dresdner-frühling-im- palais.de/Aktionen/Frühlingsglückfinden, Video drehen und hochladen; Am 1. November wird das Brautpaar gekürt