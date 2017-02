Dance Masters! Best of Irish Dance

Dresden. Zwölf der weltweit besten Irish-Stepdancers wirbeln und „clicken" in atemberaubendem Tempo am 16. Februar im Alten Schlachthof über die Bühne. Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate erleben die Zuschauer das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte. Tickets ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Foto: PRZwölf der weltweit besten Irish-Stepdancers wirbeln und „clicken" in atemberaubendem Tempo am 16. Februar im Alten Schlachthof über die Bühne. …