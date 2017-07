Heute startet die US Car Convention

Bereits zum siebten Mal findet das Treffen der Freunde amerikanischer Autos und amerikanischer Lebensart statt und zum siebten Mal freuen sich alle auf den unumwundenen Höhepunkt – die große Ausfahrt am Sonntag, 9. Juli. In einer spektakulären Fahrzeugparade präsentieren sich zirka 300 Straßenkreuzer, Oldtimer und neueste Modelle Made in USA und Tausende Schaulustige werden wieder die Straßenränder in der Innenstadt räumen. Jetzt steht die neue Route fest, die aufgrund der Sperrung der Augustusbrücke einem neuen Kurs folgt, aber immer noch mitten durch das historische Stadtzentrum geht.

Die US Car Convention zählt mit mehr als 1.400 amerikanischen Fahrzeugen und über 16.000 Besuchern zu den wichtigsten und schönsten Events dieser Art in Europa und ist als mitten in der Stadt gelegenes mehrtägiges Festival das größte in Deutschland. Es ist ein Treffen für alle mit einem Faible für die USA, amerikanische Autos, große Motoren und für Rock’n' Roll. 2017 findet die siebte Auflage des erstmals 2011 aus der Taufe gehobenen Festivals vom 7. bis 9. Juli in der Flutrinne Dresden im Ostragehege statt.

>>HIER<< geht's zum Programm.