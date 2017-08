Der Regionalligist aus Rheinland-Pfalz hat Heimrecht, aufgrund von Bauarbeiten im Stadion Oberwerth findet die Partie im Stadion Zwickau statt. Beide Vereine standen sich bisher zweimal gegenüber: In der Drittliga-Saison 2010/11 setzte sich der spätere Aufsteiger aus Dresden gegen die Turn- und Spielvereinigung in Hin- und Rückspiel jeweils mit 1:0 durch.



In seinem 15. DFB-Pokalspiel als Cheftrainer kennt Uwe Neuhaus die Tücken des Wettbewerbs aus dem Effeff. „Wenn wir die Aufgabe morgen nicht ernst nehmen, wird es sehr schwer für uns“, sagte Dynamos Fußballlehrer und stellte klar: „Wir müssen die Favoritenrolle annehmen, und wollen das auch. Wir werden uns sicher nicht defensiv ausrichten. Aber wir dürfen Koblenz nicht unterschätzen. Petrik Sander kann seine Mannschaften hervorragend einstellen.“



Vor einer persönlichen Premiere steht Stürmer Lucas Röser: „Es ist mein erstes DFB-Pokal-Spiel überhaupt, ich freue mich riesig darauf. Natürlich wollen wir weiterkommen, die Mannschaft wird heiß sein, wir wollen alles abrufen.“ Mit je einem Treffer in den ersten beiden Zweitliga-Spielen hat der 23-Jährige seine Aktie am geglückten Saisonauftakt der Schwarz-Gelben: „Ich wurde hier von allen super aufgenommen, das erleichtert natürlich einiges. Dass es in den ersten zwei Spielen für mich lief, freut mich natürlich.“



Personal: Niklas Hauptmann (Wadenprobleme), Pascal Testroet (Knieverletzung) und Justin Löwe (Sprunggelenksverletzung) fallen aus. Offen ist, ob Stürmer-Neuzugang Eero Markkanen mit nach Zwickau fahren wird. Der Finne, der auf St. Pauli aufgrund eines Infekts kurzfristig passen musste, absolvierte gestern einen Lauf und wird heute wieder mit der Mannschaft trainieren.



Bundesliga-Schiedsrichter Markus Schmidt pfeift die Partie um 19 Uhr an. Rund 7.000 Zuschauer werden in Zwickau erwartet, mehr als 4.000 Fans werden die SGD unterstützen.