Herbstfest mit Ross Antony und Stefanie Hertel

Den Startschuss geben Ross Antony und die Junx am Freitag ab 19 Uhr in der JohannStadthalle. Wer es lieber zünftig, bayrisch mag, wird am Oktoberfestabend am Samstag auf seine Kosten kommen. Neben den Schürzenjägern auf der Bühne sorgen die bayrischen Schmankel und der tägliche Fass-Bieranstich für das passende Ambiente. Am Sonntag wartet ein freudiger Frühschoppen mit der Jindrich Staidel Combo und ein Nachmittag voller Volksmusik mit Stefanie Hertel und der DirndlRockBand auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Freitag um 19:00 Uhr

Schlagerabend mit Ross Antony und den "JunX"

Samstag um 19:00 Uhr

Oktoberfestabend mit den Schürzenjägern

Sonntag 17. um 10:00 Uhr

Frühschoppen mit der Jindrich Staidel Combo

um 16:30 Uhr Volksmusik mit Stefanie Hertel & DrindlRockBand