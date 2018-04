HC Elbflorenz verpflichtet Bundesligaspieler

Der in Leisnig geborene Rückraumlinke war schon beim VfL Potsdam, dem TV05/07 Hüttenberg, dem SC DHfK Leipzig, dem HC Empor Rostock und dem EHV Aue in der 2. Liga aktiv. Für den EHV Aue ist er derzeit mit 132/42 Treffern der beste Torjäger.

In der Saison 2016/2017 war er mit 215/90 Treffern sogar der sechstbeste Zweitligaschütze. Insgesamt erzielte Marc Pechstein in den letzten 5 Spielzeiten und der aktuellen Saison über 660 Zweitligatreffer. Mit 1,98 Meter und über 100 Kilogramm ist Pechstein eine richtige Erscheinung und genau der Spielertyp, der den Dresdnern im linken Rückraum noch etwas fehlt. Damit sind vor allem die "einfachen" Tore aus dem Rückraum gemeint. Des Weiteren ist er ein sicherer Siebenmeterschütze und auch in der Abwehr wird der physisch starke Aufbauspieler den Dresdnern sicher weiterhelfen. Vor allem im so wichtigen Innenblock fühlt sich der geborene Sachse besonders wohl. Die Dresdner werden durch ihn in Angriff wie in Abwehr noch flexibler. Schon in dieser Spielzeit stellt der HC bisher eine der besten 10 Abwehrreihen der Liga.

Neben dem Handball sorgt Marc Pechstein bereits für die Zukunft vor, er studiert Deutsch, Mathematik und Sport auf Lehramt. In der heutigen Zeit, bekanntermaßen ein gefragter Job! Bevor sich Marc Pechstein aber in Zukunft in die Welt der Pädagogen begibt, will er in Dresden den Handball weiter nach vorn bringen. "Marc ist mittlerweile ein erfahrener Bundesligaspieler im besten Alter! Er ist defensiv variabel einsetzbar und ist dazu beständig einer der besten Torschützen seiner Teams. Ich war damals sein Bezirksauswahltrainer und habe ihn nie aus den Augen verloren. Marc ein Junge aus Sachsen und kann eine weitere regionale Integrationsfigur werden!", schildert Chef-Trainer Christian Pöhler seine Gedanken zur Neuverpflichtung. Die Entwicklung in Dresden ist noch lange nicht beendet.

Die Dresdner Verantwortlichen freuen sich, mit Marc einen Spieler verpflichtet zu haben, welcher seine Wurzeln in Sachsen hat und sicher in Zukunft wichtige Akzente beim HC setzen wird.