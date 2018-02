»HAUS 2018« in der Messe Dresden

Eggerts Ostwind – Nervenzusammenbruch

Sachsen. Ein Wochenblatt hatte jüngst auf dem Titel den Bundesadler auf den Kopf und dazu die Schlagzeile »Republik am Rande des Nervenzusammenbruchs« gestellt. Ich fand das amüsant und legte beträchtliche 5,10 Euro hin, obwohl mir schon dabei klar war, Opfer der Schlagzeilen-Dichter zu sein. Die sind schließlich dazu da, zum Kauf zu animieren – ob ihre Schlagzeilen nun halten, was sie versprechen oder nicht. Die zitierte Schlagzeile hielt nicht, was sie versprach. Der Text nämlich handelte erwartungsgemäß von Bundestagsparteien – und zwar von denen, die uns regieren oder nicht regieren wollen, also von der SPD, aber auch von den anderen. Doch sind die »die Republik«? Das ist ja vor allem das Volk. Und stand das etwa während der jüngsten politischen Chaos-Tage vor dem Nervenzusammenbruch? Wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, das empfunden haben, weiß ich nicht. Aber von Nervenzusammenbruch konnte wohl nicht die Rede sein. Eher schien da erstauntes, belustigtes, auch ein genervtes Beobachten vorzuherrschen. Und die Frage, ob die politischen Oberakteure in der Lage sind, wenigstens bei der richtigen Ampelfarbe über die Kreuzung zu gehen. Was ja schon was wäre. Schließlich geben die vor, Land und Volk führen zu wollen. Ihr Hans Eggert