Der Brauch „Halloween“ kommt aus Amerika – ist aber seit längerer Zeit auch in Deutschland insbesondere in den großen Städten beliebt. Bei den Kids stehen die Kostüme im Vordergrund und natürlich das Sammeln von Süßigkeiten. Der Brauch „Süßes, sonst gibt es Saures“ – bei dem Kinder von Haus zu Haus gehen, klingeln und mit Schabernack drohen, wenn nichts Süßes rausgerückt wird – ist mittlerweile weit verbreitet. 34% der Eltern geben an, dass ihre Kinder „um die Häuser ziehen“. Aber auch die Erwachsenen kommen auf den Geschmack, sich frei nach dem Motto „je gruseliger, desto besser“ aufwändig und effektvoll zu verkleiden. Rund 13% der Eltern gehen selbst auf Kostümparties oder veranstalten Halloween-Feiern. Für Familien hat sich der Elbepark Dresden etwas ganz Besonderes ausgedacht:



Der Elbepark Dresden feiert Halloween!



Es wird Dresdens größtes Halloween-Familien-Fest und alle Familien sind herzlich eingeladen, im Gruselkostüm zu kommen und mitzufeiern. Es gibt nicht nur Musik und Tanz in tollster Gruselatmosphäre an der Showbühne, direkt neben dem Hexenhaus und dem Friedhof (!), sondern auch einen 50 Meter langen Gruseltunnel – wer sich hier hinein traut, der erlebt gruselig-schöne Überraschungen! Außerdem sind Graf Dracula und eine musizierende Hexen-Bande unterwegs. Die Kids können an Bastelaktionenteilnehmen und – natürlich! – Kürbis schnitzen und vieles mehr.



Wer noch vor dem Halloween-Familien-Fest im Elbepark Dresden sein Kostüm kauft, Schminke oder gruselige Accessoires – der kann sich schon einstimmen auf das große Halloween-Fest, denn vom 26. bis 30. Oktober finden jeden Tag mehrere Walking Acts und Paraden statt, bei denen man dem imposanten Dracula, geheimnisvollen Hexen und fantastischen Gestalten begegnet. Auch das Kinder- und Bastelprogramm findet an allen 4 Tagen statt.



Am Reformationstag, Dienstag, 31. Oktober, feiern dann alle Besucher eine klasse Party in aufregender Grusel-Atmosphäre! Der Eintritt ist frei – die Geschäfte sind geschlossen. (pm)