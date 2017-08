Gorbitzer Vereinsmeile: Finden Sie Ihren Verein!

Die Rückkehr der Europapokal-Helden

Dresden. Zum Heimspiel gegen Bielefeld am 20. September feiert die Sportgemeinschaft die „Rückkehr der Europapokal-Helden“. Die Begegnung fällt auf ein geschichtsträchtiges Datum: Auf den Tag genau 50 Jahre zuvor, am 20. September 1967, trat Dynamo Dresden das erste Mal auf internationaler Bühne in Erscheinung.