Goldene Hausnummer: Wo die Haus-Omi den DHL-Mann kennt

Stübelallee 67, Katlen Rabe

„Unsere Hausgemeinschaft, das sind fünf Parteien: Tilla und Eckehardt, die guten Seelen des Hauses und Eltern unseres Vermieters, Nadine und Sandro mit ihren Kindern Phil und Pia, Lisa und Nino, die witziger weise dasselbe Schuhregal wie Nadine und Sandro haben, damit es im Hausflur einheitlicher aussieht, Sandra und Christian mit ihrer kleinen Frida und wir, Henri, Denis und ich. Tilla ist unsere Hausomi. Sie passt nicht nur liebend gern auf ihre eigenen Enkel auf, sondern auch auf unsere Sonnenscheinchen und sie ist diejenige, die den DHL-Mann schon mit Vornamen kennt, obwohl sie nie was bestellt, sondern immer nur unsere Pakete entgegen nimmt. Nadine ist ein wahrer Engel. Wenn sie samstags Nachtschicht hat, bringt sie auf Bestellung Sonntagmorgen frische Bäckerbrötchen mit und hängt sie sogar an die Tür. Sandro ist der kreative Kopf. Er hat immer die tollsten/witzigsten/ umsetzbarsten/realistischsten Ideen. Lisa und Nino sind unser Traumpaar des Jahres. Die beiden heiraten am 12. August und haben zum Polterabend eingeladen. Sandra und Christian sind unsere direkten Nachbarn im 2. OG. Von Sandra konnte mir Tipps, Tricks und Erfahrungen für Henri geben lassen, denn ihre Frida ist schon letztes Jahr im Mai zur Weltgekommen und ich konnte fest stellen, dass so ein kleines Wesen nicht nur unsere Welt komplett auf den Kopf gestellt, sondern es auch bei ihr und Christian einiges durcheinander geworfen hat. Denis ist der „Hauskoch", von seinem legendären Pulled Pork Burger schwärmen wir jedes Mal, wenn wir grillen. Ja und dann bin da noch ich, Katlen. Im Moment befinde ich mich in Elternzeit und scheine nicht ausgelastet zu sein mit meinem Tagesablauf oder unter akutem Schlafmangel zu leiden. Wer sonst käme auf die Idee, alle Kinder in der Nachbarschaft zu vermessen, um ihnen Hosen zu nähen, um sich mit der eigenenNähmaschine vertrauter zu machen... Übrigens: Unsere Hausgemeinschaft gibt es noch gar nicht so lange. Erst im März 2016 sind wir fast all e gleichzeitig in das renovierte Haus gezogen. "

Reisstraße 59-61, Christa-Maria Otto

Mein Mann und ich (Jahrgang 1928 und 1929) sind an unsere Wohnung gebunden, wir können sie allein nicht mehr verlassen. Ich wohne hier schon 87 Jahre. Unsere Mitbewohner und liebe Menschen aus der Nachbarschaft kaufen alles ein, was wir benötigen. Ich koche zum Teil noch selbst, also brauche ich einiges, was wöchentlich zwei- bis dreimal gebracht wird. Wir sollen und wollen noch lange zu Hause bleiben. Das ist nur mit all dieser Hilfe möglich.

Dölzschener Straße 49, Rahel Brunnert

Wir sind sechs Parteien im Haus, vier Familien, eine Alleinstehende und ein Paar. Neben den üblichen Nachbarschaftshilfen wie Eier, Mehl und Zwiebeln austauschen sind wir, sobald das Wetter es zulässt, alle zusammen in unserem großen Hinterhof oder im privaten Schrebergarten beim gemeinsamen Grillen anzutreffen. Zu den Fußball-WMs und -EMs holen wir den Privatfernseher raus und jubeln gemeinsam für unsere Nationalmannschaft (siehe Foto). Das Beste war im Jahr 2011, als vier Kinder im Haus geboren wurden. Einmal in der Woche trafen sich die Muttis jeweils abwechselnd zum gemeinsamen Mittagessen. Zu runden Geburtstagen, Hochzeiten oder Umziehabschieden wird für ein Geschenk zusammengelegt oder ein Abschiedsgrillen organisiert.

Mohnstraße 6, Conny Günther

Mein Sohn mit Familie wohnt in der Mohnstraße 6 in Pieschen. Gegenseitige Hilfe ist dort ganz selbstverständlich. Es wird zusammen gefeiert, aber auch geschuftet. Meine Kinder bauen ihre Wohnung um und es gibt so viel Hilfe von den Mitbewohnern, dass ich einfach immer wieder überwältigt bin. Da werden Schränke auf- und abgebaut, tapeziert, angepackt... Als meine Schwiegertochter 2016 im Krankenhaus war und mein Sohn mit drei Kindern (davon ein Baby) allein zu Hause, wurde er toll unterstützt. Mit wäre es eine große Freude, wenn diese Hausgemeinschaft gewinnen würde.