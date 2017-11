Fußballfan geschlagen und schwer verletzt

Eggerts Ostwind – Armutszeugnis

Sachsen. Da wird seit Jahren über die Energiewende nachgedacht, werden unübersehbar Wind- oder Sonnenstromanlagen aufgestellt, neue Leitungsnetze verlegt – tja, und dann kreist ein Berg wie der Weltkonzern Siemens und teilt mit, überraschend seien die bislang produzierten Turbinen zur Stromerzeugung nicht mehr so nachgefragt, weshalb sie nicht mehr im bisherigen Umfangproduziert werden müssten, weshalb mal eben mehrere tausend Arbeitsplätze, darunter viele an traditionellen sächsischen Industriestandorten wie in Görlitz, überflüssig seien und »abgebaut« werden müssten. Welch eine Erkenntnis! Eine, die Angst macht – um die bedrohten Arbeitsplätze, um das Schicksal ganzer Familien. Und um die Qualität dessen, was da in hoch bezahlten Führungsköpfen eines deutschen Weltkonzerns gedacht – oder besser: nicht gedacht wird. Nachgedacht wird offensichtlich vor allem darüber, wie viele Menschen als Produzenten überflüssig sind und wie man sich derer »sozialverträglich« entledigen könne. Nicht nachgedacht wird dagegen darüber, was diese Menschen mit ihrer Bildung, ihren Fähigkeiten, ihren Erfahrungen künftig anstellen, womit also weiter Geld verdient werden könnte. Ein Armutszeugnis. Für einen Konzern, der Milliardengewinne macht. Ihr Hans Eggert