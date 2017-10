Fünf Dynamos auf Länderspielreise

Durch gute Leistungen im Dynamo-Trikot machte zuletzt Haris Duljevic auf sich aufmerksam. Dies blieb auch Bosniens Nationaltrainer Mehmed Bazdarevic nicht verborgen. Der 57-Jährige berief Dynamos Mittelfeldspieler erstmals seit September 2016 in den Kader der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas. Mit seiner Landesauswahl trifft Duljevic in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 am Samstag, 7. Oktober, auf Belgien. Anpfiff in Sarajevo ist 18 Uhr.

In der zweiten und letzten Quali-Partie spielt Bosnien-Herzegowina am Dienstag, 10. Oktober, in Tallin gegen Estland. Die "goldenen Lilien", wie die Nationalmannschaft in Bosnien genannt wird, stehen aktuell hinter dem bereits feststehenden Gruppensieger Belgien auf Rang 2 der Gruppe H und können sich in den zwei noch ausstehenden Partien aus eigener Kraft für die Playoff-Runde qualifizieren.

Ebenfalls in der WM-Qualifikation tritt Eero Markkanen an. Mit Finnland trifft der Stürmer am Freitag, 6. Oktober, in Osijek auf Kroatien. Drei Tage später, am Montag, 9. Oktober, steht das Duell gegen die Türkei im heimischen Turku an. Finnland steht abgeschlagen auf dem 5. Platz der Gruppe I und hat keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Endrunde.

Sturmkollege Peniel Mlapa trifft mit der togoischen Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel auf den Iran (Donnerstag, 5. Oktober / Teheran).

Für Sascha Horvath und die österreichische U21-Nationalmannschaft geht es dagegen um wichtige Punkte in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino. Der Nachwuchs der Alpenrepublik trifft am Freitag, 6. Oktober, in Moskau auf Russland und am Dienstag, 10. Oktober, in Erewan auf Armenien.

Während Dynamos U19-Nachwuchsstürmer Vasil Kusej für das Freundschaftsspiel der U18- Nationalmannschaft Tschechiens gegen Italien (Samstag, 7. Oktober / Castel di Sangro) berufen wurde, steht Torhüter Markus Schubert für die Freundschaftsspiele der DFB U20-Junioren gegen die Niederlande (Donnerstag, 5. Oktober / Hardenberg) und die Schweiz (Montag, 9. Oktober / Norderstedt) auf Abruf bereit. (pm)