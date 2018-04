Frühjahrsmarkt lockt auf den Altmarkt

Das Sortiment reicht von frischen Brot- und Backwaren, regionalem Obst und Gemüse bis zu Honig vom Imker. Kleine Bier- und Weingärten mit Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Ein historisches Riesenrad, ein Kinderkarussell und eine Kindereisenbahn machen den Marktbesuch auch für die Kleinen zum Erlebnis. An allen Wochenenden und auch an allen Feiertagen (1. Mai, Christi Himmelfahrt und Pfingsten) erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes und unterhaltsames Bühnenprogramm.



Maibaumfest zur offiziellen Eröffnung am 28. April

Das Maibaumfest am Sonnabend, 28. April, ist der Höhepunkt zur offiziellen Eröffnung des Frühjahrsmarktes. Die Dresdner Zimmerleute beginnen gegen 11 Uhr auf traditionelle Weise mit dem Setzen des etwa 17 Meter hohen und rund 800 Kilogramm schweren Maibaums. Nur mit Muskelkraft und der Hilfe von bis zu zehn Meter langen Hebestangen wird er in die Höhe gehievt. Sobald der bunt geschmückte Stamm steht, beginnt gegen 12 Uhr der kunstvolle Bändertanz. Über 30 junge Tänzerinnen und Tänzer aus 21 verschiedenen Ländern, die alle an der TU Dresden arbeiten, spinnen den Maibaum mit grün-weißen Bändern ein. Danach präsentiert das Folkloretanzensemble „Thea Maass“ der TU Dresden in stilvollen Kostümen historische Tänze. Ab 13 Uhr sind alle Zuschauer zum Mittanzen eingeladen. Am Dienstagabend, 22. Mai, werden die Bänder ab 19 Uhr wieder abgetanzt. Für interessierte Marktbesucher ist eine Tanzaktion geplant: sie sind eingeladen sich selbst zu bewegen und mitzutanzen – von modernem Tanz über Folkloretanz, Salsa, Bachata, Tango und mehr.



Kindermobilität am 6. Mai

Am Sonntag, 6. Mai, bietet der Markt vielfältige Formen aktiver Bewegung für Kinder – mit einer aufblasbaren Quadbahn, Minikarts und einer Hüpfburg. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Mädchenspielmannszug Nossen von 10 Uhr bis 12 Uhr und die Funk-, Blues- und Rockband „Shift it Baby“.



Kiek in - Der Küstenmarkt vom 7. bis 13. Mai

Von Montag, 7. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, lädt auf der Altmarkt-Westseite eine maritime Flaniermeile mit Handwerkern, vielfältigen Produkten und Mitmachaktionen zu einem Besuch des Frühjahrsmarktes ein.



Dixieland-Bühne auf dem Altmarkt am 18. und 19. Mai

Am Freitag, 18. Mai, und Sonnabend, 19. Mai, wird die Bühne auf dem Altmarkt zur offiziellen Dixieland-Bühne des 48. Internationalen Dixielandfestivals. Insgesamt acht Bands sorgen für die richtige Stimmung. Am Sonntag, 20. Mai, spielt von 15 Uhr bis 17 Uhr zum musikalischen Abschluss des Frühjahrsmarktes noch einmal die Spreeriver Dixielandband auf. Danach die Abschlussparade des Festivals zieht von 16 Uhr bis 17.30 Uhr vorbei am Markt über die Seestraße.



Öffnungszeiten Dresdner Frühjahrsmarkt

Der Dresdner Frühjahrsmarkt ist täglich 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Drei Ausnahmen gibt es: Freitag, 27. April, erst ab 12 Uhr; Freitag, 18. Mai, und Sonnabend, 19. Mai, jeweils bis 20 Uhr.