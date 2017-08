Frauenlauf: Wir verlosen 20 Startplätze im WoKu-Team

Ausflugstipp: Eine Reise in die Vergangenheit

Klipphausen. Die Triebischtalbaude in Tanneberg lädt seit 70 Jahren zur Entspannung mit Witz und Wissen im Wald ein. Seit nun mehr 70 Jahren werden in der Triebischtalbaude in Tanneberg Wanderer und allerlei Ruhesuchende bewirtet. Doch es gibt auf dem Grundstück der Familie Linn auch viel zu entdecken, dass wohl jeden zum Staunen und Schmunzeln bringt. Zum 60.…