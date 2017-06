Ferienfest am Elbufer

Bereits zum zehnten Mal findet das Ferienfest gemeinsam mit der PAN GmbH und vielen Ferienpass-Veranstaltern am Königsufer statt. Der Eintritt sowie alle Angebote im Rahmen des Festes sind kostenfrei. Rund um die Bühne der Filmnächte warten viele Attraktionen auf die großen und kleinen Besucher. Spiel, Sport und Spaß für die ganze Familie stehen an diesem Nachmittag im Mittelpunkt.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spielmobiles Wirbelwind haben eine Rollrutsche aufgebaut und man kann an der Wasserbaustelle vom Kinder- und Jugendhaus Insel aktiv werden. Sportlich geht es auch an den Aktionsständen der Sport- und Freizeitanlage „Kletterwald Dresdner Heide“ bei Spielen mit dem Sicherungssystem aus dem Kletterwald, des Kinder- und Jugendhauses „T3“ mit Wikingerschach oder Mini-Tischtennisplatte und bei den Dresdner Verkehrsbetrieben mit Torwandschießen zu. Das Verkehrsmuseum Dresden bietet eine besondere Herausforderung: Eine Lokomotive, die durch Muskelkraft angetrieben wird.



Außerdem können die Ferienkinder vielerlei basteln, zum Beispiel Samenbomben mit dem Johannstädter Kulturtreff, Anstecker am Stand der Jugendkunsthochschule und Schmuck aus Buchstabenperlen bei koalpha oder mit Vertreterinnen und Vertretern der Naturhistorischen Sammlungen Senckenberg Fossilien präparieren.



Spiel und Spaß erwartet die Kinder unter anderem in der Leseecke des Institut français Dresden mit einer Märchenstunde auf Französisch oder im Mitsing-Land der Dresdner Kapellknaben, in welchem man sich auch Fernrohre und Kaleidoskope basteln kann, welche dann beim Singen von Piratenliedern präsentiert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses Pat’s Colour Box schminken Kinder und am Glücksrad des Cineplex Rundkinos können die Ferienkinder etwas gewinnen und Popkorn verkosten.



Für die Sicherheit bei dem Fest sorgen die Kolleginnen und Kollegen des Brand- und Katastrophenschutzamtes. Sie ermöglichen den Besucherinnen und Besuchern einen Blick in das Innere eines echten Einsatzfahrzeuges, während das Brandschutzerziehungszentrum das Zielspritzgerät zeigt.



Auf der großen Bühne präsentieren sich junge Talente. So können sich die Gäste auf Tanzaufführungen von Jugendlichen aus dem Kinder- und Jugendhaus Louise und coole Sprünge und schnelle Schrittfolgen der Lunatics Cheerleader freuen. Ein besonderes Highlight des Bühnenprogramms ist die Sportshow des Stadtsportbundes Dresden e. V. Durch das abwechslungsreiche Programm führen jungen Moderatorinnen und Moderatoren. Abgerundet wird das Programm durch die Band „Zugabe“, die auf dem Gelände rechts neben der Bühne spielt und mit leisen Tönen und wunderbaren Kinderliedern bezaubert.



Wer noch keinen Ferienpass besitzt, hat die Möglichkeit, diesen am Stand des Jugendamtes für 10 Euro zu kaufen. Kinder mit einem gültigen Dresden-Pass bekommen den Ferienpass kostenlos. Mit dem diesjährigen Ferienpass haben Mädchen und Jungen zwischen 6 und 14 Jahren die Auswahl aus rund 1 200 Veranstaltungsangeboten unter dem Motto „Mit Neugier und Entdeckerfreude“. Darüber hinaus sind mit dem Ferienpass wieder zahlreiche Vergünstigungen verbunden, wie beispielsweise kostenloser Eintritt in Dresdner Museen und Ermäßigungen bei der Sächsischen Dampfschifffahrt, in den Dresdner Freibädern oder im städtischen Zoo. Außerdem berechtigt der im Ferienpass enthaltene Fahrausweis zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der Tarifzone Dresden (außer für Bergbahnen). (pm)