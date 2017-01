Fast fünf Tonnen Fichtengrün für die Elefanten

Es gibt besondere Bäume, die werden zwei Mal gefällt. Am Montag, 9. Januar) haben die Baumspezialisten der Firma Deppner die Striezelmarktfichte auf dem Dresdner Altmarkt zerlegt. Ergebnis: ein Hänger voller Äste und ein Hänger mit drei Meter langen Stammstücken.

Im ewigen Kreislauf wird die Striezelmarktfichte frisches Futter für unsere drei Elefantendamen im Dresdner Zoo. In Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters, fütterte der Erste Bürgermeister Detlef Sittel gemeinsam mit Zoodirektor Karl-Heinz Ukena das Fichtengrün an die Dickhäuter.

Nach Weihnachten gibt es in den Elefantenhäusern bundesweit oft Weihnachtsbäume, die so gut verwertet werden. Außerdem sind die ätherischen Öle der Nadelgehölze eine willkommene Abwechslung im Speiseplan. Elefanten nehmen täglich etwa 200 bis 300 Kilogramm Nahrung zu sich. Dazu brauchen sie 16 bis 20 Stunden am Tag. Sie fressen vor allem Gras, aber auch Früchte, Wurzeln, Zweige und Rinde. In Gefangenschaft bekommen Elefanten überwiegend Heu. Als Leckerbissen gibt es Gras, Äpfel, Birnen, Kartoffeln, rote Beete, Karotten, Kürbisse, Äste oder Pellets aus getrocknetem, gepresstem Heu. (pm)