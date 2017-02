VW-Frontalcrash an Autobahnauffahrt

Uhyst. Heute (21. Februar) gegen 7.25 Uhr kam es auf der S101 an der Autobahnauffahrt Uhyst/Taucher zu einem schweren Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein VW Polo mit einem VW Caddy an der Auffahrt zur A4 in Richtung Dresden zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich erheblich beschädigt und 2 Insassen des Caddy schwer verletzt. Sie wurden in ein…