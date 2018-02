Achtung, Frauenherzen in Gefahr

Ladendieb verletzt Polizeibeamten

Löbau. Ein stadtbekannter 33-Jähriger hat am Montagnachmittag in einer Drogerie an der Sachsenstraße in Löbau für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge hatte den Mann bei einem Ladendiebstahl ertappt und die Polizei alarmiert. Eine Streife nahm den polizeilich wiederholt in Erscheinung getreten Löbauer vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung im nahen Polizeistandort verletzte der augenscheinlich unter Drogeneinfluss Stehende einen 57-jährigen Beamten mit einem Kopfstoß schwer. Der Polizeihauptmeister wurde anschließend stationär in einem Klinikum aufgenommen. In der Bekleidung des Beschuldigten fanden die Beamten mehrere Gramm Crystal und stellten die Betäubungsmittel sicher. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Görlitz blieb er vorerst im Gewahrsam der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Ladendiebstahl, dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte werden von der Kriminalpolizei geführt. In demselben Geschäft hat eine Streife des Reviers Zittau-Oberland knapp zwei Stunden zuvor auch einen 25-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte den Mann ertappt und die Ordnungshüter gerufen. Zwei seiner Komplizen gelang die Flucht. Die Beamten fanden in der Umgebung das Auto des Beschuldigten. In diesem lag weiteres mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund 200 Euro. Die Beamten stellten die Kosmetika sicher. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen führen.Ein stadtbekannter 33-Jähriger hat am Montagnachmittag in einer Drogerie an der Sachsenstraße in Löbau für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge hatte den Mann bei einem Ladendiebstahl ertappt und die Polizei alarmiert. Eine Streife nahm den…

weiterlesen