EnergieVerbund Arena: Eis-Disco XXL

Das heißt: Eislaufen und Feiern auf drei Floors, von 19.30 Uhr bis Mitternacht. Neben Trainingseishalle und Eisschnelllaufbahn steht auch das „heilige Eis“ der Arena, auf dem sonst die Eislöwen spielen und Olympia-Teilnehmer trainieren, zum Kufenflitzen für jedermann bereit. Damit erwarten die Disco-Gäste mehr als 7.200 Quadratmeter eiskalte Partyzone.

Der Eintritt kostet wie gewohnt 5 Euro. Wer sich sein Ticket im Vorverkauf unter dem Stichwort „XXL“ an der Kasse sichert, erhält am kommenden Sonnabend Einlass über einen separaten Zugang und spart damit Wartezeit.



Anfahrt, Parken und Informationen

Unmittelbar an der EnergieVerbund Arena stehen ausreichend kostenfreie Parkmöglichkeiten an der Pieschener Allee, zwischen Marienbrücke und Messe Dresden, zur Verfügung.

Mit der Bahnlinie 6 oder 11 fahren Besucher bis zum Haus der Presse, mit der Bahnlinie 10 bis zum Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt oder bis Messe Dresden. Bis zum Bahnhof Mitte fahren sowohl die S-Bahn, die Straßenbahnlinien 1, 2, 6 und 10 und die Buslinie 94. Die Buslinie 94 hält zudem an der Haltestelle Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt. Von den Haltestellen aus sind die Eisflächen fußläufig erreichbar.



Das Team der EnergieVerbund Arena, Magdeburger Straße 10, ist gern am Servicepunkt, telefonisch unter 0351-4885252 oder per E-Mail: servicepunkt@dresden.de behilflich.

Weitere Informationen gibt es unter www.dresden.de/eislaufen oder auf Facebook: Eisarena Dresden.