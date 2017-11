Endlich ist wieder Striezelmarkt-Zeit in Dresden

Auch wenn es wieder Anrufe auf Bautzen geben wird, weil der dortige Wenzelsmarkt älter sein soll – wir bleiben dabei: Der Striezelmarkt ist Deutschlands ältester und einer der schönsten Weihnachtsmärkte.

Heute (29. November) ist es soweit: der 583. Dresdner Striezelmarkt strahlt im Lichterglanz.

Zur feierlichen Eröffnung findet wie immer ab 15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kreuzkirche statt. Im Anschluss daran eröffnet Oberbürgermeister Dirk Hilbert auf der Geschichtenbühne den diesjährigen Striezelmarkt.

Pyramiden-Anschub

Und auch das symbolische Anschieben der Pyramide an sowie das Anschneiden und portionsweise Verteilen des echten Dresdner Riesenstollen an die Besucher gehört zur traditionellen Marktzeremonie. Der Striezel ist in diesem Jahr 2017 Millimeter lang.

Gleichzeitig öffnen die 233 Marktstände und Fahrgeschäfte. Bis 24. Dezember 14 Uhr offerieren die Händler ihr vielfältiges Angebot.

Lange Striezelnacht

Die Idee einer freitäglichen Langen Striezelnacht kam von Anfang an so gut an, dass der Markt nun bereits zum siebten Mal zu „Sternstunden" länger öffnet. Die finden in diesem Jahr am 15. Dezember statt. Bis 23 Uhr können die Besucher über den Markt schlendern. Die Händler bieten zudem besondere Angebote an. Beim speziellen Bühnenprogramm von 20 bis 23 Uhr können die Besucher sich auf eine weihnachtliche Revue mit Illusions- und Schatten-Shows sowie Musik freuen.

Von 10 bis 23 Uhr werden die Gäste hautnah außerdem erleben, wie Eisskulpturen entstehen. Die erstmalig in der Stadt gastierende „Eiswelt Dresden" wird hier mit Künstlern auf dem Markt vertreten sein.

Themen-Freitage

Die Freitage haben wieder ganz spezielle Themen. Die Premiere 2016 war so erfolgreich, dass die Idee des thematischen Striezelmarktbesuches fortgesetzt wird. Geplant ist folgendes:

* 24. November Posaunenabend

* 1. Dezember Gospelabend,

* 15. Dezember Swing- und Jazzabend

* 22. Dezember Weihnachtliederabend

Striezelmarkt-Feste

Gleich am ersten Adventswochenende findet das traditionelle Pfefferkuchenfest statt (3. Dezemer), am 10. Dezember folgt das Pflaumentoffelfest, das Pyramiden- und das Schwibbogenfest finden am 16. und 17. Dezember statt. Höhepunkt und absoluter Besuchermagnet ist jedoch das 24. Dresdner Stollenfest am 9. Dezember. Ein mehrere Tonnen schwerer Riesenstriezel (2016: 2.872 Kilo ) wird im Festumzug durch die Stadt auf den Altmarkt gebracht. Start ist in diesem Jahr 11 Uhr vor dem Hotel Taschenberg Kempinski. Gegen 12.15 Uhr wird der Riesenstollen auf dem Striezelmarkt angeschnitten und portionsweise für sechs Euro verkauft. Der Erlös kommt wieder einem guten Zweck zugute. (cpö)