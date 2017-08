Am 31. August 2007 öffnete das Eissport- und Ballspielzentrum seine Türen unter dem Motto „Die neue Eiszeit beginnt…“. Seither kamen jährlich um die 500.000 Gäste zum Eislaufen, zu den Eishockeyspielen der Dresdner Eislöwen, zu Sport- und Kulturveranstaltungen wie den Weltcups und den Europameisterschaften im Shorttrack, der U18 Weltmeisterschaft im Eishockey, der Volleyball-Europameisterschaft der Damen, der Karate Europameisterschaft, der Inline-Hockey Weltmeisterschaft, zum Boxwettkämpfen, zu DJ Bobo, zum Evangelischen Kirchentag oder zu den Handballspielen des HC Elbflorenz, die hier im Frühjahr 2017 ihren Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga feierten.

Seit Dezember 2010 trägt das Sportzentrum den Namen „EnergieVerbund Arena“. „Hier steckt wirklich jede Menge Energie drin“, so Sportbürgermeister Dr. Peter Lames. Energie braucht man auch für das sportliche Geburtstagsprogramm: „Das zehnjährige Jubiläum der EnergieVerbund Arena, einem unserer größten Sportobjekte, wollen wir am 26. August gemeinsam mit den Dresdnerinnen und Dresdnern feiern“, kündigt Lames an.

„Eis frei!“ und Action in der Trainingseishalle

Alle Eislauf-Freunde können sich am Sonnabend, 26. August, von 15 bis 18 Uhr auf Eislaufvergnügen zu den beliebtesten Disco-Hits in der Trainingseishalle freuen. Dazu gibt es Präsentationen und Mitmach-Aktionen der Dresdner Eissportvereine. In der Jubiläums-Fotobox entstehen lustige und einmalige Erinnerungsfotos.

15 Uhr erwartet die Besucher eine Autogrammstunde mit dem neuen Team der Dresdner Eislöwen. Die kleinen Gäste werden vom Ballonclown, Kinderschminken, Riesenspielen und einigen weiteren Überraschungen abseits der Eisfläche begeistert sein. Der Eintritt ist frei.

Toben, Spielen und Entspannen vor der EnergieVerbund Arena

Vor der EnergieVerbund Arena können sich alle Neugierigen in der Sommervariante des Eisstockschießens auf Asphalt ausprobieren, an der DREWAG-Trinkwasserbar entspannen oder bei einem Imbiss Energie tanken. „Pack die Badehose ein“ heißt es im Wasser- und Hüpfburgenparadies Sommer-Playport auf dem Gelände der Eisschnelllaufbahn. Hier gibt es eine große Tombola, ein Bühnenprogramm mit den Prinzessinnen Anna und Elsa und der Südseeprinzessin Vaiana. Maskottchen Porti und die beiden Clowns Fridolin und Fridoline werden den Tag über mit den kleinen und größeren Gästen singen, tanzen und Spaß haben. Ganztagestickets gibt es für fünf Euro pro Person.

Faszination Eissport in der Arena

Am 26. August, 19 Uhr, lädt Sportbürgermeister Dr. Peter Lames zum Festakt der Landeshauptstadt Dresden mit einer Lasershow ein. Ein Film wird die Ereignisse der vergangenen zehn Jahre in einem emotionalen Rückblick Revue passieren lassen. Um 19.30 Uhr starten die Dresdner Eislöwen in das stark besetzte Eishockey-Turnier um den „3. Müller's Fanshop-Cup“ gegen den finnischen Erstligisten Mikkelin Jukurit. Während der Drittelpausen präsentieren sich die Dresdner Eissportvereine und zeigen auf dem Eis ihr Können. Zum Abschluss gibt es ein großes Feuerwerk. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten für das Eishockeyspiel gibt's >>HIER<<

Das ist die EnergieVerbund Arena

Die EnergieVerbund Arena öffnet an sieben Tagen in der Woche: Montag bis Sonnabend von 6 Uhr bis 23 Uhr und sonntags von 6 Uhr bis 21 Uhr. Belegungsfrei bleibt nur der Heilige Abend. Mit zwei Inneneisflächen, der Eisschnelllaufbahn im Freien, den Ballspielhallen, Krafträumen, Ballettsaal, VIP-Bereich, Gastronomie, Kabinen- und Lagerflächen bietet die EnergieVerbund Arena sehr gute Bedingungen für Athleten und Gäste. Auch deshalb sind in den vergangenen Jahren die Mitgliederzahlen der ansässigen Sportvereine stetig gewachsen. Genau wie sich das öffentliche Eislauf-Angebot einer wachsenden Beliebtheit erfreut mit etwa 100.000 Gästen pro Saison. Über 7.000 Eisstunden wurden in der vergangenen Saison 2016/2017 genutzt. Dabei ist Eissport keineswegs nur auf die Wintermonate begrenzt. Nur neun Wochen gab es kein Eis – zwischen dem letzten Eishockeyspiel der Dresdner Eislöwen am 9. April in der Arena und der ersten Trainingszeit des Bundesstützpunkt Short Track am 12. Juni in der Trainingseishalle.



24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebs Sportstätten der Landeshauptstadt Dresden sichern den Hallenbetrieb organisatorisch und technisch ab und koordinieren die Interessen aller Nutzer. Am Servicepunkt gibt es Rat und Tat für alle Fragen. Die Eismeister sorgen im Zwei-Schicht-System für perfekte Bedingungen auf insgesamt 7.400 Quadratmetern Eisfläche. Die Platzwarte sind für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich, die Techniker für die funktionierende Haustechnik wie Heizung, Lüftung, Licht und Ton. Der Hallenmanager und sein Team kümmern sich darum, dass möglichst jeder seine „Eis- und Ballhallenzeit“ bekommt, was nicht immer leicht ist. Die Nachfrage der Vereine, Freizeitsportler und Veranstalter ist enorm, wie ein Blick in die Statistik der vergangenen Saison zeigt:

Nutzungen

Eissport Vereine & Nutzer Eissportarten Stunden/Saison Dresdner Eissportvereine Eissportclub Dresden e. V. Dresdner-Eislauf-Club e. V. Eislauf-Verein Dresden e. V.

ESV e. V. "The Devils"

Dresdner Ice Pilots e. V.

SV Felsenkeller Dresden e. V. Eishockey & Sledgehockey

Eiskunstlauf

Short Track & Eisschnelllauf

Eishockey

Eishockey

Eiskunstlauf 4 850 Stunden Dresdner Eislöwen Profimannschaft DEL2 Eishockey 500 Stunden Bundesstützpunkt Senioren- und Junioren-Nationalteam Short Track 1 000 Stunden Profilsportunterricht Eishockey, Eiskunstlauf

Short Track & Eisschnelllauf 650 Stunden Gesamt 7 000 Stunden/Saison