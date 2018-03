Eisschnelllaufbahn noch bis Sonntag offen

Kraftsportler erkämpften fünf Medaillen

Lauchhammer. Am 3.3.2018 fanden in Eberswalde die Landesmeisterschaften im Bankdrücken statt.Über 80 SportlerInnen gingen an den Start um in den einzelnen Alters- und Gewichtsklassen um die begehrten Madaillen zu kämpfen.Die Aktiven des AC Lauchhammer e.V. starteten gut vorbereitet und motiviert in den Wettkampf. Das Team unter Leitung ihres Trainers Steffen Kloß überzeugte mit sehr guten Leistungen. Platzierungen Landesmeister 2018: Robin Winopal, männl. Jugend mit 107,5 kgLandesmeister 2018: Anne Jasmin Scholz, weibl. Jugend mit 55,0 kgDie Silbermedaillen gingen an Rudolph Bernd, Senioren ü. 60 Jahre (95,0 kg), Justin Ernst, männl. Junioren (95,0 kg). Die Bronzemedaille erkämpfte sich Meiko Griebner, Jugend B mit 75,0 kgHerzlichen Glückwunsch allen Platzierten!

