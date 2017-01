Eislöwen verlieren unter der Zugspitze

Vor 1.380 Zuschauern im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen nutzte Brendan Cook bereits nach vier Spielminuten einen Fauxpas von SCR-Torwart Matthias Nemec zur Dresdner Führung. Im zweiten Spielabschnitt brachten Andreas Driendl (24.) und Alexis Loiseau (30.) den Gastgeber in Führung, doch Cook konnte noch vor der zweiten Pause ausgleichen (37.). Drei Minuten waren im Schlussabschnitt gespielt, als Louke Oakley die Bayern erneut in Führung brachte. Die Eislöwen verzeichneten, etwa durch Arturs Kruminsch und Marius Garten, zahlreiche Möglichkeiten. Martin Davidek erzielte den Ausgleich, doch der Schiedsrichter wertete den Treffer nach Sichtung des Videobeweises nicht, da vor dem Tor eine Strafe gegen den SCR angezeigt wurde und abgepfiffen wurde. In der Schlussminute nutzte Florian Vollmer eine Gelegenheit der Gastgeber und traf ins leere Dresdner Tor.

Eislöwen-Co-Trainer Jochen Molling: "Es war ein absolut enges Spiel. Wir sind gut in die Partie gekommen, machen früh das Tor. Dann war der SCR am Drücker. Im Schlussdrittel hatten wir ausreichend Chancen, um am Spielstand noch etwas zu machen. Wir nutzen die Gelegenheiten leider nicht. Es wäre mehr möglich gewesen."

Das nächste DEL2-Punktspiel bestreiten die Dresdner Eislöwen bereits am Dienstag, 24. Januar um 19.30 Uhr. Zu Gast in der EnergieVerbund Arena sind die Bietigheim Steelers. (pm)