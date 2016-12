Eislöwen treffen auf Steelers und Falken

Eislöwen-Cheftrainer Bill Stewart: „Ich freue mich auf das Spiel am Freitag. Bietigheim ist der perfekte Gradmesser. Wir brauchen uns aber grundsätzlich keine Gedanken darüber machen, wie der Gegner handelt. Wir müssen von Beginn an unser Spiel aufs Eis bringen, hart agieren. Bei den bisherigen Vergleichen mit Bietigheim in dieser Saison haben wir uns noch nicht clever genug präsentiert. Hannibal Weitzmann und auch Kevin Nastiuk waren zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in der Form, in der wie sie zuletzt erlebt haben."

Marius Garten: „Bietigheim zählt mit der Scheibe ohne Frage zu den besten Teams der Liga. Entscheidend wird aus meiner Sicht jedoch sein, wie wir ohne Scheibe agieren – und natürlich, wie wir unsere Chancen nutzen. Seit dem letzten Vergleich haben wir gerade in der Defensive einiges verändert. Ich bin deshalb positiv gestimmt. Für uns ist alles möglich."

Am Freitag, 23. Dezember um 19.30 Uhr steht für die Dresdner Eislöwen das Gastspiel bei den Bietigheim Steelers auf dem Programm. Das Spiel wird geleitet von HSR Alexander Singer und via SpradeTV live in der „Freiberger Auszeit" gezeigt. Am Montag, 26. Dezember empfangen die Blau-Weißen die Heilbronner Falken um 17 Uhr in der EnergieVerbund Arena. Kassen und Arenatüren öffnen um 15.30 Uhr. Im Vorverkauf wurden bisher 3000 Tickets abgesetzt. Schiedsrichter der Partie ist Eugen Schmidt. (pm)