Eislöwen treffen auf Joker und Starbulls

Eislöwen-Cheftrainer Bill Stewart: „Wir treffen mit Kaufbeuren auf ein gut trainiertes, dynamisches Team mit einem guten Goalie. Wir spielen derzeit sehr gut ohne Puck, aber um das Puzzle zu komplettieren müssen wir auch wieder unsere Tore machen und unser Powerplay besser nutzen. Wenn man Spiele gewinnen will, braucht man den Glauben und die Intensität, um Tore zu schießen."

René Kramer: „Auf die vierwöchige Pause durch meine Verletzung hätte ich zuletzt natürlich gern verzichtet. Es ist unheimlich schwer, wenn man zum Zuschauen gezwungen ist. Am Freitag steht für uns ein schweres Spiel an. Der ist ESVK ist eine schwer zu bespielende Mannschaft, die Stürmer arbeiten hart. Das Ergebnis des Kassel-Spiels hat uns sicher allen noch einmal einen Push gegeben. Es ist schön zu sehen, dass die Dinge, die wir in der Analyse ansprechen, auch in dieser Form aufs Eis gebracht werden."

Das DEL2-Punktspiel gegen den ESV Kaufbeuren am Freitag, 3. März beginnt 19.30 Uhr und wird geleitet von HSR Steffen Klau. Kassen und Arenatüren öffnen 18 Uhr. Im Anschluss an die Partie findet in der „Freiberger Auszeit" die AfterGameParty statt. Das Spiel bei den Starbulls Rosenheim am Sonntag, 5. März beginnt 18.30 Uhr und wird geleitet von Ulrich Hatz. Die „Freiberger Auszeit" zeigt das Spiel via SpradeTV live. (pm)