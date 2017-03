Eislöwen siegen mit 7:0

Der Aufzug stockt: Testfahrten bis Ostern

Meißen. Die zentrale Frage bleibt offen: Warum blockiert immer wieder die Aufzugtür?Der bestehende Aufzug am Meißner Burgberg soll in einen betriebsfähigen Zustand versetzt werden. Wo es immer wieder hakt, soll nach einhelliger Meinung der Stadträte ein neues Gutachten bis 30. Juni klären. Was läuft am Aufzug schief? Das soll…