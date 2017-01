Eislöwen: Rodman geht, Rajala kommt

Marcel Rodman verlässt Dresden

Die Dresdner Eislöwen haben den Vertrag mit Marcel Rodman aufgelöst. Der Slowene wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Bietigheim Steelers.

Marcel Rodman: „Ich möchte mich bei den Dresdner Eislöwen für die Unterstützung, gerade in der Zeit meiner schweren Verletzung, bedanken. Das Eishockey-Geschäft hält immer neue Herausforderungen bereit. Ich nehme diese an."

Eislöwen-Cheftrainer Bill Stewart: „Manchmal muss man in unserem Geschäft schwierige Entscheidungen treffen. Diese Entscheidung gehörte definitiv dazu. Marcel ist ein großartiger Mensch und Sportler. Er hat einen bedeutenden Anteil an der positiven Entwicklung, die wir in der vergangenen und in der aktuellen Saison genommen haben. Dafür sind wir ihm dankbar. Dennoch ist es wichtig den nächsten Schritt zu gehen. Aus diesem Grund haben wir uns für eine Veränderung entschieden. Wir wünschen Marcel für die Zukunft alles Gute!"

Juuso Rajala wird ein Eislöwe

Die Dresdner Eislöwen haben Juuso Rajala unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Finne, bisher in Diensten des EC Bad Nauheim in der DEL2 aktiv, wechselt mit sofortiger Wirkung an die Elbe. Rajala kann auf insgesamt 132 Spiele in der ersten finnischen Liga sowie 198 in der zweithöchsten Spielklasse Finnlands verweisen. Für Bad Nauheim erzielte Rajala in der laufenden Spielzeit bei 32 Einsätzen zwölf Tore sowie 28 Assists. Nach Klärung aller Formalitäten wird der Neuzugang aller Voraussicht nach bereits am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen.

Juuso Rajala: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Dresden. Ich habe viel Positives über den Klub und die Stadt gehört. Die Eislöwen haben sich große Ziele gesetzt. Ich werde mein Bestes geben, um die Mannschaft auf ihrem Weg größtmöglich zu unterstützen."

Eislöwen-Cheftrainer Bill Stewart: „Juuso Rajala hat in der Vergangenheit seine Qualitäten als Spielmacher unter Beweis gestellt. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und will sich weiterentwickeln. Dieser Ansatz passt perfekt zu unserem Ziel, als Team den nächsten Schritt zu gehen. Es freut uns, dass sich Juuso für einen Wechsel nach Dresden entschieden hat." (pm)