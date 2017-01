Eislöwen: Niederlage in Weißwasser

Vor 2.789 Zuschauern brachte Sean Fischer den Gastgeber nach acht Minuten in Führung. Marcel Rodman markierte für die Blau-Weißen kurz vor der Pause den Ausgleich (19.). Im Mitteldrittel gingen erneut die Füchse durch einen Treffer von Thomas Götz in Überzahl in Führung (23.). Marius Garten konnte abermals für Dresden ausgleichen (31.). Bei einem weiteren Treffer von Petr Macholda zog der Referee den Videobeweis zu Rate – und wertete das Tor nicht. Im Schlussdrittel entschied Marius Schmidt mit seinem Treffer in der 58. Minute die Partie für die Lausitzer Füchse.

Eislöwen-Cheftrainer Bill Stewart: "Glückwunsch zum Sieg an Weißwasser! Wir haben heute ein hartes und intensives Spiel erlebt. Unser Team hat viel investiert, viele Chancen kreiert und auch in der Defensive einen guten Job gemacht. Leider haben wir im Spielverlauf zwei Spieler verloren. Das ist sehr hart, aber so ist Eishockey. Mir gehen unmittelbar nach dem Spiel viele Dinge durch den Kopf. Normalerweise bin ich ein sehr direkter Mensch, aber es ist besser die Emotionen an dieser Stelle zurückzuhalten. Wir müssen uns nur alle bewusst sein, welche Verantwortung wir tragen – auch der Schiedsrichter. Das ist für beide Teams wichtig."

Das nächste DEL2-Punktspiel bestreiten die Dresdner Eislöwen am Freitag, 13. Januar um 19.30 Uhr in der EnergieVerbund Arena gegen die Eispiraten Crimmitschau. (pm)