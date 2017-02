Eislöwe Davidek mit Dreierpack

SG Canitz holt sich den Futsal-Kreistitel

Meißen. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Arndt Steinbach fand in der WM Halle Riesa die Endrunde im Futsal der Hallenkreismeisterschaft der Herren des Kreisverbandes Fußball Meißen e.V. (KVF) statt. Als Sieger wurden am Ende die Kicker der SG Canitz geehrt. Am vergangenen Wochenende fand die Endrunde um den Titel des Hallenkreismeisters im Futsal der Herren des Kreisverbandes Fußball Meißen e.V. in der WM Halle in Riesa statt. Sechs Mannschaften des KVF Meißen e.V. hatten sich über die Vorrunde für diese Endrunde qualifiziert. Die leider nicht so gut besuchte Veranstaltung, bot jedoch spannende Spiele und viele knifflige Schiedsrichterentscheidungen. Die SG Canitz dominierte das Tunier von Anfang an und leistete sich beim 0:0 gegen den SV Traktor Kalkreuth nur einen kleinen Ausrutscher. Ansonsten gewannen sie alle anderen Spiele und wurden somit souverän Hallenkreismeister im Futsal. Auch der beste Spieler Matti Mischke kam aus den Reihen des Tuniersiegers. Im entscheidenden Spiel gegen den zweitplatzierten SV Fortschritt Meißen West siegten die Randriesaer klar mit 4:0 Toren. Die Meißner stellten mit Andre Baumgart den besten Torwart des Tuniers. Auf den dritten Platz kam der SV 20 Koselitz, vor Traktor Kalkreuth und dem Weistropper SV und dem FSV Wacker Nünchritz. Bester Torschütze wurde Falk Hiller vom Weistropper SV. Damit können die Canitzer auch als erfolgreichste Manschaft der Futsal-Kreismeisterschaft gesehen werden. Mit einem Sieg der D-Junioren und dem aktuellen Sieg bei der Herren heimsten der Verein gleich zwei Pokale ein. Die Herren der SG Canitz vertreten nun den Landkreis Meißen bei der Landesmeisterschaft in der kommenden Woche. Viel Erfolg! T. Napp/Farrar