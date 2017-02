Eislöwen gegen Ravensburg und Riessersee

Eislöwen-Cheftrainer Bill Stewart: „Ravensburg ist ein starkes Team mit einem guten Trainer, dessen Handschrift man in puncto Leidenschaft, Mentalität und Einsatz immer stärker erkennt. Der Klub hat im Laufe der Saison einige Anpassungen vorgenommen und einen guten Mix aus starken Imports und überzeugenden deutschen Spielern geschaffen. Ich denke, dass Ravensburg in den Playoffs noch für die eine oder andere Überraschung sorgen wird. Vor uns liegen drei Spiele in fünf Tagen. Es gibt neun Punkte zu holen. Unser Ziel ist somit klar."

Mirko Sacher: „Wir treffen mit Ravensburg am Freitag auf einen Gegner, der normalerweise weiter oben in der Tabelle stehen muss. Das Team agiert mit vier starken Reihen, hat absolute Qualität im Kader. Es wird eine Herausforderung für uns. Wir müssen unsere Chancen einfach besser als in den letzten beiden Partien nutzen. Wir müssen noch mehr arbeiten, unser Glück auch erzwingen."

Heute 20 Uhr steht für die Dresdner Eislöwen das DEL2-Punktspiel bei den Ravensburg Towerstars auf dem Programm. Die Partie wird geleitet von HSR Christian Oswald. Die „Freiberger Auszeit" zeigt das Spiel wie gewohnt via SpradeTV live. Am Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr, empfangen die Dresdner Eislöwen den SC Riessersee in der EnergieVerbund Arena. Das Spiel wird geleitet von HSR Daniel Ratz. Kassen und Arenatüren öffnen um 15.30 Uhr. (pm)