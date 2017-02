Eislöwen feiern 4:2-Erfolg in Freiburg

Pfefferspray und Warnschuss nötig

Dresden. Am Abend des 9. Februar wurden Polizeibeamte zu einem Friseurgeschäft an der Deubener Straße in Dresden-Löbtau gerufen. In dem Laden war ein 23-Jähriger aufgetaucht, der von der Ladeninhaberin (50) vehement Geld forderte. Er schlug die Frau mehrfach und raubte rund 50 Euro aus der Registrierkasse. Als er aus dem Geschäft flüchten wollte, stellte sich ihm ein Kunde in den Weg, woraufhin es erneut zu einem Gerangel kam. Als die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, gebärdete sich der junge Mann äußerst aggressiv und zeigte sich gänzlich uneinsichtig. Seinem eigenen Bekunden nach, stand er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Letztlich machte sich der Einsatz von Pfefferspray notwendig. Dessen ungeachtet riss sich der 23-Jährige erneut los, und schlug einen Polizisten zu Boden. Danach rannte er aus dem Laden. Die Polizisten folgten dem Täter und forderten ihn lautstark auf, stehen zu bleiben. Dabei gab einer der Beamten auch einen Warnschuss ab. Der 23-Jährige ignorierte dies und setzte seine Flucht fort. Kurz darauf gelang es einer weiteren Funkstreifenwagenbesatzung, die am Ort des Geschehens eintraf, den Mann zu überwältigen. Die 50-jährige Ladeninhaberin erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Mann, der in der Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, wird nun wegen Raubes sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 23-Jährige wird im Verlaufe des Nachmittages einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Am Abend des 9. Februar wurden Polizeibeamte zu einem Friseurgeschäft an der Deubener Straße in Dresden-Löbtau gerufen. In dem Laden war ein 23-Jähriger aufgetaucht, der von der Ladeninhaberin (50) vehement Geld forderte. Er schlug die Frau…