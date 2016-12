sst 28. Dezember 2016 Artikel teilen





Einbruch in Geschäft

Die Polizeidirektion Dresden informiert:

Dresden. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in ein Geschäft an der August-Böckstiegel-Straße in Dresden-Pillnitz eingebrochen. Die Täter entfernten zunächst ein Gitter und hebelten im Anschluss das dahinterliegende Fenster auf. Danach durchsuchten sie die Räume und stahlen eine Geldkassette mit mehr als 1.000 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. (ml)