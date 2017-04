Ein Ticket, ein Preis, zwei Attraktionen

Im Dresdner Residenzschloss laden die weltberühmten Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu einem abwechslungsreichen Besuch ein. Mit dem Kombiticket können die Gäste an einem Tag einmalig alle Museen wie das Neue Grüne Gewölbe, das Münzkabinett, die Fürstengalerie, die Sonderausstellungen des Kupferstich-Kabinetts und den Hausmannsturm (saisonal geöffnet, 8. April – 1. November 2017) besuchen. Außerdem gilt der Eintritt für die Rüstkammer mit Türckischer Cammer, Riesensaal und der Dauerausstellung Weltsicht und Wissen um 1600. Die neuen Sammlungsbereiche Auf dem Weg zur Kurfürstenmacht und Kurfürstliche Garderobe im Renaissanceflügel können ebenfalls ab der Eröffnung am 9. April besichtigt werden und runden das Eintauchen in die spannende und prunkvolle Geschichte der Sächsischen Kurfürsten und Könige ab. Das Residenzschloss hat von 10 – 18 Uhr geöffnet und ist nur dienstags geschlossen. Der Eintritt ins Historische Grüne Gewölbe ist im Kombiticket nicht enthalten.

Bei einer etwa einstündigen Führung durch die Semperoper wird das einzigartige Flair der Opernwelt lebendig, wenn die Besucher in die prachtvollen Räumlichkeiten eintauchen und von einem ausgebildeten Gästeführer alles zur beeindruckenden Geschichte und dem formvollendeten Kunsthandwerk erfahren. Die Architektur des Hauses steht ebenso im Mittelpunkt wie das aktuelle Operngeschehen – als Höhepunkt öffnet sich schließlich der glanzvolle Zuschauersaal. Mit dem Kombiticket erhalten die Gäste während der Öffnungszeiten den bevorzugten Einlass zur nächsten Führung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und vor allem an besucherstarken Tagen entfällt die Wartezeit an der Tageskasse.

Der Preis für das Kombiticket Residenzschloss und Semperoper beträgt 21 Euro pro Person und bietet damit eine deutliche Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf der Eintrittskarten. Erhältlich ist das Angebot seit 1. April 2017 an den Kassen und im Webshop der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie im Besucherzentrum in der Schinkelwache (Theaterplatz 2, 01067 Dresden).

Semperoper Erleben vertreibt das Kombiticket in den Opernshops in der Schinkelwache und im Opernhaus. Das Kombiticket muss nicht am selben Tag eingelöst werden und bietet damit die perfekte Möglichkeit, einen entspannten Dresden-Besuch zu verschenken.