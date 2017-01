Dynamo verpflichtet Philip Heise

Der 25-Jährige wird aller Voraussicht nach am Mittwoch erstmals unter Cheftrainer Uwe Neuhaus mit seinen neuen Mannschaftskollegen im DDV-Stadion im Testspiel gegen den Chemnitzer FC zum Einsatz kommen und künftig für die SGD mit der Rückennummer 16 auflaufen.

"Wir hatten Philip schon lange im Fokus und freuen uns sehr, dass es uns nun gelungen ist, ihn zu verpflichten. Er bringt als gelernter Linksverteidiger eine Qualität mit, die uns gut tun wird", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. "Wir wollen unsere Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln und die Qualität in unserem Kader auch im Hinblick auf die neue Saison sukzessive erhöhen. Ein beständiger Konkurrenzkampf auf allen Positionen gehört dazu, mit Philips Verpflichtung bringen wir hier zusätzliche Intensität rein."

"Ich bin glücklich, dass der Wechsel zu Dynamo zustande gekommen ist. Ich freue mich auf diesen Schritt und bin überzeugt, dass er für mich in meiner Entwicklung als Fußball-Profi genau der richtige zur richtigen Zeit ist. Ich will endlich wieder Fußball spielen und mit meinen Qualitäten zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Ich werde vom ersten Tag an alles dafür geben, mich schnell in die funktionierende Gruppe zu integrieren", sagte Philip Heise nach seiner Vertragsunterschrift in Dresden. "Die Jungs haben als Aufsteiger eine überragende Hinrunde in der 2. Liga gespielt. Die Euphorie rund um Dynamo Dresden ist für jeden spürbar. Mein Ziel ist es, in diesem engen Fußballstadion und dieser beeindruckenden Atmosphäre für Dynamo auflaufen zu dürfen."

Philip Heise wurde am 20. Juni 1991 in Düsseldorf geboren. Mit dem Fußballspielen begann er beim FC Büderich, bevor er im Nachwuchsbereich für Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach spielte. Von der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf wechselte Heise im Sommer 2011 in die 3. Liga zu Preußen Münster, wo er in zwei Jahren 38 Spiele absolvierte (1 Tor, 3 Vorlagen). Von 2013 bis 2015 bestritt er in der 3. Liga und 2. Bundesliga für den 1. FC Heidenheim 68 Spiele (4 Tore, 11 Vorlagen). Im Sommer 2015 wechselte der 1,84 Meter große Linksverteidiger in die Bundesliga zum VfB Stuttgart. Für die Schwaben debütierte er am 18. Oktober 2015 beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt im deutschen Fußball- Oberhaus. Insgesamt absolvierte er für den VfB in Bundesliga, 2. Liga und DFB-Pokal acht Pflichtspiele. (pm)