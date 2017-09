Dynamo verpflichtet Peniel Mlapa

"Peniel bringt eine hervorragende Athletik und Schnelligkeit mit. Er wird unser Angriffsspiel mit seinem wuchtigen Offensivdrang als Mittelstürmer bereichern", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. "Wir haben lange nach einem passenden Stürmer gesucht, der Erfahrung mitbringt, Torgefahr entwickeln kann und als Typ in unser Spielsystem passt. All das bringt Peniel mit, daher sind wir froh, dass wir ihn verpflichten konnten."

Der Mittelstürmer ist derzeit mit Togo auf Länderspielreise und wird in der kommenden Woche erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen unter Cheftrainer Uwe Neuhaus in Dresden trainieren.

"Ich bin glücklich, dass der Wechsel nach Dresden am letzten Tag der Transferphase noch zustande gekommen ist. Ich freue mich auf die Mannschaft und die Art und Weise, wie in Dresden Fußball gespielt und von den Fans gelebt wird", erklärte Peniel Mlapa am Donnerstag. "Wenn ich von der Nationalmannschaft zurück bin, werde ich alles dafür geben, dass ich mich schnellstmöglich in die Mannschaft integriere, um schon bald auf dem Platz stehen und mit möglichst viele Toren meinen Teil zum Erfolg beitragen zu können."

Peniel Kokou Mlapa wurde am 20. Februar 1991 in Lomé, der Hauptstadt von Togo, geboren. Er besitzt sowohl die deutsche als auch die togoische Staatsbürgerschaft. Im Alter von zwei Jahren verließ Mlapa mit seiner Familie die westafrikanische Stadt und kam nach München, wo er im Alter von sechs Jahren beim FC Unterföhring mit dem Fußballspielen begann.

Als Achtjähriger wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum vom TSV 1860 München, wo er bis zur U19 alle Jugendmannschaften durchlief. Als 18-Jähriger feierte er in der 2. Bundesliga bei den Löwen am 17.05.2009 sein Debüt im Profi-Fußball, als er in der Nachspielzeit gegen Alemannia Aachen für Manuel Schäffler eingewechselt wurde.

Im Sommer 2010 wechselte Mlapa für zwei Spielzeiten zum Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Nach zwei Jahren bei Borussia Mönchengladbach wurde der 1,93 Meter große Mittelstürmer im Sommer 2014 in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg verliehen. Nach einer Saison bei den Franken schloss sich Mlapa dem Ligakonkurrenten VfL Bochum an, wo er in den zurückliegenden beiden Spielzeiten 63 Mal zum Einsatz kam, 13 Treffer erzielte und drei Tore in der 2. Bundesliga vorbereitete.

Insgesamt hat Peniel Mlapa in seiner bisherigen Karriere 79 Bundesliga-Partien (8 Tore / 4 Vorlagen) und 109 Zweitliga-Spiele (22 Tore / 6 Vorlagen) absolviert. Der frühere deutsche U19- und U21- Nationalspieler wurde für sein besonderes Talent 2010 mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille des Jahrgangs U19 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgezeichnet. Sein Debüt für die Nationalmannschaft Togos feierte er am 1. Juni 2017 im Freundschaftsspiel gegen Nigeria in Paris. (pm)