Dynamo verpflichtet 21-jährigen Stürmer

Der senegalesische Junioren-Nationalspieler hat bei der SGD einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2022 mit Gültigkeit für die ersten beiden Ligen unterschrieben. 21-jährige Stürmer wird künftig mit der Rückennummer 27 im Dynamo-Trikot auflaufen.

"Wir waren bereits im vergangenen Sommer in intensiven Gesprächen mit Moussa und sind froh, dass wir uns jetzt mit dem FC Zürich auf den Wechsel verständigen konnten", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. "Moussa ist in der Offensive variabel einsetzbar, bringt Tempo mit und strahlt Torgefahr aus. Zudem ist er ein entwicklungsfähiger Spieler, in dem wir noch viel Potential sehen. Wir alle werden Moussa bestmöglich unterstützen, damit die Integration in die Mannschaft schnell vonstatten geht und er uns auf dem Platz schon bald weiterhelfen kann."

Nach seiner Vertragsunterschrift reiste Moussa Koné zurück nach Zürich, um seinen Umzug vorzubereiten. Nach Klärung der Visa-Formalitäten in den kommenden Tagen wird der 21-Jährige ins Mannschaftstraining einsteigen.

"Der Wechsel zu Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga ist für mich sportlich der nächste Schritt. Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel jetzt geklappt hat. Ich wollte unbedingt zu Dynamo, da der Verein sich schon lange intensiv um mich bemüht hat", erklärte Moussa Koné bei seiner Vertragsunterschrift in Dresden. "Ich habe beim FC Zürich die ersten Schritte im europäischen Fußball machen dürfen und bin dem Verein dafür sehr dankbar. Jetzt freue ich mich sehr auf ein neues Kapitel bei einem besonderen Verein in einer tollen und fußballverrückten Stadt. Das Vertrauen, das Dynamo in mich setzt, möchte ich mit Leistung zurückzahlen."

Moussa Koné wurde am 30. Dezember 1996 in Senegals Hauptstadt Dakar geboren, wo er als Siebenjähriger mit dem Fußballspielen begann. Als Junioren-Nationalspieler wechselte er im Oktober 2015 vom senegalesischen Zweitligisten AS Dakar Sacré-Coeur in die erste Schweizer Liga zum FC Zürich. Für die Eidgenossen absolvierte der 1,75 Meter große Stürmer in den zurückliegenden zwei Jahren 58 Spiele, in denen ihm 26 Tore und sieben Vorlagen gelangen. Als Junioren-Nationalspieler kam er für den Senegal sowohl bei der U20-Weltmeisterschaft als auch beim U20-Afrika-Cup 2015 zum Einsatz. (pm)