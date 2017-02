Dynamo verlängert mit Ralf Minge

Kids lesen sich zum Bundesfinale

Görlitz. Der Vorlesewettbewerb 2016/17 geht in die nächste Runde: Regionalentscheid in der Görlitzer Stadtbibliothek am 9. Februar Beim 58. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels treten jetzt die Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide zu den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise an. Auch in der Stadtbibliothek Görlitz (Jochmannstraße 2-3) findet ein…