Dynamo startet ins Trainingslager

Für Vasil Kusej ist es nach dem Wintertrainingslager in Spanien im Januar bereits das zweite Trainingscamp mit Dynamos Zweitliga-Profis. Der 17-jährige tschechische Junioren-Nationalspieler wird nach einer Arthroskopie im Kniegelenk von Dynamos Physiotherapeuten mit individuellem Aufbautraining ans Mannschaftstraining herangeführt.

Erstmals nach der Sommerpause werden Dynamos Junioren-Nationaltorhüter Marvin Schwäbe und Markus Schubert mit ihren Teamkollegen in Bad Gögging trainieren. Schwäbe feierte als Nummer zwei im DFB-Team den U21-Europameistertitel in Polen. Schubert erlebte das Vorrunden-Aus der deutschen U19 bei der EM in Georgien ebenfalls auf der Bank und reist direkt vom DFB-Team ins Trainingscamp nach Bayern.

Zum Kader der Schwarz-Gelben wird auch im Trainingslager Binyam Belay gehören. Der 18-jährige Äthiopier befindet sich seit knapp zwei Wochen im Probetraining bei der SGD.

Nach der Anreise ist am Dienstag, 16 Uhr, die erste Übungseinheit in Bad Gögging geplant. Die SGD wird im Trainingslager zwei Testspiele bestreiten: Am Mittwoch (18 Uhr in Heimstetten, live bei Sport1) gegen Bundesligist VfB Stuttgart, am Samstag (14.30 Uhr in Sandharlanden) gegen Drittligist SpVgg Unterhaching. (pm)

Tor: Markus Schubert (1), Patrick Wiegers (24), Marvin Schwäbe (25), Mika Schneider (offen)

Abwehr: Marc Wachs (3), Niklas Kreuzer (7), Philip Heise (16), Jannik Müller (18), Fabian Müller (20), Florian Ballas (23), Sören Gonther (26), Noah Awassi (39)

Mittelfeld: Manuel Konrad (5), Marco Hartmann (6), Rico Benatelli (8), Aias Aosman (10), Andreas Lambertz (17), Patrick Möschl (22), Sascha Horvath (29), Marcel Hilßner (33), Justin Löwe (34), Niklas Hauptmann (36), Erich Berko (40), Vasil Kusej (offen), Binyam Belay (Probespieler)

Angriff: Lucas Röser (9), Pascal Testroet (37)