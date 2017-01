Dynamo: Kader fürs Trainingslager steht

Die Mannschaft reist heute mit dem Bus nach Berlin und wird am Freitagmorgen aus der Hauptstadt mit dem Flugzeug in Richtung Andalusien abheben.

Mit Noah Awassi (U19) und Vasil Kusej (U17) werden auch wieder zwei Talente aus Dynamos Nachwuchs Akademie mit ins Trainingscamp der Zweitliga-Profis reisen. Kusej wird im Trainingslager ausschließlich an den Übungseinheiten teilnehmen, da der 16- jährige tschechische Juniorennationalspieler vor Vollendung des 17. Lebensjahres für die Testspiele noch nicht spielberechtigt ist.

An der Mittelmeerküste wird die SGD zwei Testspiele bestreiten. Am 17. Januar, 16 Uhr, testet die SGD in Marbella gegen den FC Zürich, aktuell Tabellenführer der 2. Liga in der Schweiz. Am 20. Januar, 16.30 Uhr, steht das zweite Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern auf dem Programm. Gespielt wird gegen die Eidgenossen jeweils im Marbella Football-Center. Tim Väyrynen befindet sich derzeit mit der finnischen Nationalmannschaft auf Länderspielreise und wird im Laufe des Trainingslagers zur Mannschaft stoßen. Am 21. Januar kehren die Schwarz-Gelben über Berlin zurück nach Dresden. (pm)

Der Kader für das Wintertrainingslager im Überblick:

• Tor: Markus Schubert (1), Patrick Wiegers (24), Marvin Schwäbe (25)

• Abwehr: Giuliano Modica (4), Niklas Kreuzer (7), Nils Teixeira (8), Philip Heise (16), Jannik Müller (18), Fabian Müller (20), Hendrik Starostzik (21), Florian Ballas (23), Niklas Landgra (28), Noah Awassi (39)

• Mittelfeld: Andy Gogia (2), Manuel Konrad (5), Marco Hartmann (6), Marvin Stefaniak (10), Aias Aosman (11), Andreas „Lumpi“ Lambertz (17), Robin Fluß (29), Marcel Hilßner (33), Niklas Hauptmann (36), Erich Berko (40), Vasil Kusej (Rückennummer offen)

• Angriff: Tim Väyrynen (9), Stefan Kutschke (30), Marcos Álvarez (31), Pascal Testroet (37)