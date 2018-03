Dynamo Dresden wird 65

Eggerts Ostwind – Was interessiert

Sachsen. Uwe Steimle ist Kabarettist, also ein unbequemer Zeitgenosse. Was bedeutet, anderen Zeitgenossen ab und an vor's Schienbein zu treten. Nun hat er dafür die Quittung bekommen: Die Veranstalter der kirchlichen Friedensdekade haben ihm die Schirmherrschaft derselben (die sie ihm gerade angetragen hatten) wieder entzogen. Es gebe Diskussionen um Äußerungen Steimles zu einigen Fragen der Zeit. Einige Steimle-Kritiker hatten ihm im Eifer gar Pegida-Nähe unterstellt. Nur wenige Tage nach dieser Geschichte gab es erneut Aufregung im Dorf. Der Schriftsteller Uwe Tellkamp diskutierte mit einem Kollegen in Dresden all das, was derzeit diskutiert wird. Er grenzte sich dabei von einigen Pegida-Losungen ab, äußerte aber Kritik an der deutschen Flüchtlingspolitik. Worauf er sich umgehend bei Pegida und – indirekt – als Rassismusverdächtiger eingeschachtelt sah. Und sein Verlag sich angeblich von ihm distanzierte. Was ebenso wenig stimmte wie das, was Tellkamp unterstellt worden war: Der Verlag hatte lediglich erklärt, in dieser Frage eine andere Meinung zu vertreten. Was aber offenbar kaum jemanden interessierte. Denn wichtig scheint derzeit manchem Zeitgenossen vor allem zu sein, sich aufregen zu können. Worüber auch immer. Ihr Hans EggertUwe Steimle ist Kabarettist, also ein unbequemer Zeitgenosse. Was bedeutet, anderen Zeitgenossen ab und an vor's Schienbein zu treten. Nun hat er dafür die Quittung bekommen: Die Veranstalter der kirchlichen Friedensdekade haben ihm die…