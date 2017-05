DVB-Tickets: Dresdner fahren supergünstig

Wer öfters in deutschen Großstädten unterwegs ist, weiß: Die Kosten für Fahrten mit dem Nahverkehr können stark variieren. Das Portal gutscheinsammler.de hat jetzt die Preise von 15 Großstädten verglichen und herausgefunden: Am günstigsten ist man in Halle, Dresden und Hannover unterwegs, besonders teuer wird es in Köln oder Hamburg. Bei Einzelfahrten im Stadtgebiet liegt Dresden mit 2,30 hinter Halle auf Platz zwei, ein vergleichbares Ticket kostet in Hamburg 3,20 Euro.

Bei Tagestickets, besonders für Touristen eine günstige Alternative, landet der sechs Euro teure DVB-Fahrschein hinter Halle (5€) und Hannover (5,20) auf Platz drei. Mit 8,60 Euro gehören Köln und Bonn zu den teuersten der untersuchten Städte.

Auch bei Wochenkarten fahren die Dresdner vergleichsweise günstig, mit 21 Euro zahlen sie nur 50 Cent mehr als der Spitzenreiter Halle. Zum Vergleich: In Berlin kostet eine Wochenkarte 30 Euro.

Wer eine Stadt nicht nur besucht, sondern dort lebt, für den sind Monatskarten interessant. Und hier hat Dresden die Nase vorn: Mit 59 Euro liegt die Stadt auf Platz eins – ein Schnäppchen mit Blick in die (teuerste) Metropole Hamburg, wo dafür 105,40 Euro zu löhnen sind.