DSC-Mädels erzwingen Entscheidungsspiel

Mareen Apitz & Co. haben dem Druck Stand gehalten und Potsdam im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel mit 3:1 (25:17, 25:19, 20:25, 25:15) besiegt. Nach einer konzentrierten Leistung im zweiten Rückspiel wahren die Spielerinnen des Dresdner Sportclub die Chance auf ein Weiterkommen ins Playoff-Halbfinale.

Das Entscheidungsspiel findet bereits am Mittwoch, 28. März, 19 Uhr, in der Dresdner Margon Arena statt. Da der DSC nach Ende der Hauptrunde eine bessere Tabellenplatzierung als Potsdam hatte, genießen die DSC Damen auch im Entscheidungsspiel erneut Heimrecht.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. In Summe war unser Side-Out heute stabiler. Anders als im ersten Spiel hatten wir verschiedene Lösungen parat. Zwar hat die Potsdamer Diagonalangreiferin Marta Drpa wieder gute Aktionen. Doch wir haben sie besser in den Griff bekommen und hatten einige gute Block-Aktionen gegen sie“, fasste Cheftrainer Alexander Waibl das Spiel zusammen. Dabei blickte er auch schon auf das Spiel am Mittwoch vorab: „Es wird am Mittwoch wieder eine schwere Aufgabe. Sportlich ist noch nichts passiert, denn wir müssen noch ein weiteres Mal gegen diesen starken Gegner gewinnen. Dafür müssen wir am Mittwoch hellwach sein.“

Ein weiteres Highlight bietet das Spiel außerdem. Denn die dritte Partie der best of three Serie wird LIVE bei SPORT1 im Free-TV übertragen. Präsentiert wird die Partie von DSC-Sponsor und TV-Co-Presenter B&O Gruppe.

Der Ticketverkauf für das Match am Mittwochabend in der Dresdner Margon Arena hat bereits begonnen. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online im Ticketshop und an der Abendkasse verfügbar. (pm)