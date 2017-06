Dresdner Teddys bald auf Weltreise

In einem großen Überseekoffer sind einige seine Teddybären derzeit im Gewandhaus zu erleben. Unter ihnen befindet sich auch ein Steiff-Exemplar von 1905 und der legendäre Teddy, der zusammen mit David Maddox am Nordpol war. Im Juni 2017 soll es dann auf große Weltreise gehen.

„Auf der ITB in Berlin habe ich die Direktorin des German-American Heritage Museums getroffen. Sie war sofort begeistert von der Idee“, sagt Lutz Reike, der Deutschlands größten Teddy-Fundus besitzt. Das Washingtoner (DC) Museum hat sich auch bereit erklärt, sämtliche Unkosten zu tragen. „Allerdings ist der Transport in die USA nicht ganz einfach. Jeder Teddy braucht einen Pass samt Foto und Angaben zu Gewicht usw.“, so Reike weiter. Derzeit werde noch daran gearbeitet, die Schau auch in Dresdens Partnerstadt Columbus (Ohio) zu zeigen.

Lutz Reike sammelt seit 2002 Teddys. Seine erste Ausstellung „Mein Freund der Teddy“ lockte 2005 mehr als 4.000 Besucher in die Alte Apotheke (Radebeul) und wird zum Jahresende im KaufPark Nickern zu erleben sein. Seine erste Teddy-Erfahrung im Kindesalter war hingegen ziemlich traurig. "Mein Lieblingsbär war verloren gegangen. Als meine Mutter ihn fand war er so vermodert, dass sie ihn in den Ofen warf", erinnert er sich. Bis heute hat er das Exemplar trotz unzähliger Flohmarktbesuche nicht wieder gefunden.

Für weitere Überseekoffer (Stückpreis: 2.000 Euro) sucht er noch Sponsoren. Hier gibt´s Infos.