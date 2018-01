Dresdner essen tonnenweise Schokolade

DEL2: Clubs für Auf- und Abstieg

Dresden. Dritter Anlauf wird fokussiert: Im Rahmen eines Treffens in Frankfurt haben sich die Vertreter der 14 DEL2-Clubs am Montag, 22. Januar, darauf verständigt, einen dritten Anlauf zur Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zwischen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) anzustreben. Im Vorfeld wurde das Verfahren vor dem Schiedsgericht und der erlassene Schiedsspruch ausgewertet. Des Weiteren wurden Szenarien zur positiven Weiterentwicklung der Liga diskutiert. Am Ende waren sich alle Anwesenden einig, dass eine sportliche Verzahnung im Sinne des Eishockeysports auch weiterhin höchstes Ziel der DEL2-Clubs ist. (pm)Dritter Anlauf wird fokussiert: Im Rahmen eines Treffens in Frankfurt haben sich die Vertreter der 14 DEL2-Clubs am Montag, 22. Januar, darauf verständigt, einen dritten Anlauf zur Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zwischen der