Dresdner des Jahres: Wer soll den Titel tragen?

Fast ein Jahr ist es her, dass Uwe Steimle am 24. Mai mit dem Titel »Dresdner des Jahres« geehrt wurde. Zeit also, dass wir Sie wieder fragen: Wer hat es verdient, diesen Titel zu tragen?

Wie in den vergangenen 18 Jahren wollen wir wieder Menschen eine öffentliche Bühne geben, die sich für Dresden engagieren, die viel Zeit, Kraft, Elan und mitunter auch Geld in ein Projekt stecken, das ihnen besonders am Herzen liegt. Die dafür sorgen, dass der Name »Dresden« in die Welt getragen wird und leuchtet. Sagen Sie uns, wer in Ihrem Umfeld sich um andere kümmert, wer das Training leitet, wer anderen uneigennützig hilft – aber auch, wer mit seinem Engagement, seiner Arbeit, seinem Projekt zum positiven Image der Stadt beiträgt!

Aus allen Vorschlägen werden wir acht Dresdner ermitteln, die als Kandidaten um den Titel ins Rennen gehen. Damit es gerecht zugeht, wollen wir in diesem Jahr zwei Preisträger küren: Einen, der sich ehrenamtlich neben seinem Job für eine Sache engagiert und einen, der mit seiner Arbeit, seinem Wirken weit über die Grenzen der Stadt strahlt und den guten Ruf Dresdens nach außen trägt. Beide Preisträger erhalten neben einem Pokal ein Preisgeld von je 500 Euro, das einem sozialen Zweck zugutekommen soll.

Damit Ihnen, liebe Leser, die ganze Aktion Spaß macht und Sie sich später rege am Voting beteiligen, ermitteln wir aus allen Teilnehmern an der Abstimmung drei Dresdner und belohnen sie mit attraktiven Preis.

Vorschläge

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge für den »Dresdner des Jahres«:

* per Mail an: ddj@wochenkurier.info

* rufen Sie uns an: 0351/49176-96 oder 0351/49176-62

* schreiben Sie an: WochenKurier Dresden, Redaktion, Wettiner Platz 10, 01067 Dresden, Stichwort »Dresdner des Jahres«