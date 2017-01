Dresdens jüngster Radiomoderator

Leiche an Bahngleisen entdeckt

Bautzen. Am Donnerstagmorgen wurden Rettungskräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an die Straße am Albrechtsbach in Bautzen gerufen. Dort hatte ein Spaziergänger eine Tasche mit Alkohol gefunden, von der Fußspuren in Richtung der Bahngleise führten. Dort fand er dann eine Leichnam. Die Feuerwehr barg den Leichnam. Die Kriminalpolizei muss nun die näheren Umstände klären, wie der 72-jährige Mann zu Tode gekommen ist. Eine Straftat kann nach ersten Informationen ausgeschlossen werden.(lausitznews)Am Donnerstagmorgen wurden Rettungskräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an die Straße am Albrechtsbach in Bautzen gerufen. Dort hatte ein Spaziergänger eine Tasche mit Alkohol gefunden, von der Fußspuren in Richtung der Bahngleise…

weiterlesen