Dresden Monarchs: Spielplan steht

„Von der Suche und Verpflichtung nationaler und internationaler Spieler über die laufende Crowdfunding-Projekt www.99funken.de/trikotpartner2017 bis hin zur konkreten Spieltagplanung für die kommende Saison gab und gibt es eine Menge zu erledigen."

Der erste wichtige Termin wartet Ende März mit der jährlichen Combine, dem alljährlichen Leistungstest des aktuellen Bundesligakaders. Anschließend geht es Schlag auf Schlag. Von der Teampräsentation im UFA-Kristallpalast am 8. April über das erste Testspiel am 22. April bis zum GFL-Saisonstart der Königlichen am 6. Mai bleibt kaum Zeit zum Durchatmen.

Erklärtes Ziel für das Team um Cheftrainer John Leijten ist das Erreichen der am 16. September beginnenden Playoffs.

Jahrestickets sichern

Ab sofort liegen die Jahreskarten für die kommende GFL-Saison an den Vorverkaufsstellen.