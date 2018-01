Die Sieger sind gekürt, die Sportler ziehen weiter – was bleibt sind viele positive Eindrücke, begeisterte Zuschauer und sportliche Höchstleistungen. „Das war eine tolle Veranstaltung für die Sportler, die Besucher und die Stadt insgesamt“, resümiert Oberbürgermeister Dirk Hilbert nach dem erstmals am Elbufer ausgetragenen FIS-Ski-Weltcup. „Vor allem freue ich mich, dass die Atmosphäre an der Strecke so großartig war und die Organisation des Events so reibungslos funktioniert hat. Aus den Erkenntnissen dieses Jahr werden wir hoffentlich 2019 eine noch bessere Veranstaltung machen.“



Auf Beschluss des Stadtrates wurden aus dem städtischen Haushalt 300.000 Euro für den Weltcup zur Verfügung gestellt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert: „Das war und ist gut angelegtes Geld. Die Bilder, die an diesem Wochenende aus Dresden in viele Länder übertragen wurden, sind eigentlich nicht in Euro zu messen.“ Kai Schulz, Geschäftsführer der Dresden Marketing GmbH ergänzt: „Wir werden mit dem Weltcup und den entstandenen Bildern in Russland, der Schweiz und Österreich werben. Hinzu kommt, dass der skandinavische Markt bisher von der Dresden Marketing GmbH überhaupt nicht bearbeitet wurde. Der Ski-Weltcup ist für uns Anlass in diesem Jahr erstmals auch in Norwegen, Schweden und Finnland aktiv zu werden um diese Langlauf-Nationen ganz zielgerichtet zu erreichen.“



Während der Skilanglauf in Dresden Premiere feierte, ist Short Track schon seit Jahren in der Stadt zuhause. Und so lockte die Europameisterschaft Short Tracker zahlreiche Zuschauer in die EnergieVerbund Arena. Oberbürgermeister Dirk Hilbert nahm an der Siegerehrung teil und sagte: „Dresden ist Short Track-Stadt! Wir haben den besten 134 Sportlern aus 26 Ländern Europas einen erstklassigen Wettkampfort für ihre Europameisterschaft geboten. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger und alles Gute für den nächsten Höhepunkt, die olympischen Spiele. Ganz besonders gefreut hat mich der Auftritt unserer beiden Short Track-Stars Anna Seidel und Bianca Walter. Große Werbung für den Sport und unsere Stadt!“ (pm)