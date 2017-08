Dresden Harley Days – Gelungene Premiere

Es war eine Premiere und was für eine! Die ersten DRESDEN HARLEY DAYS lockten am Wochenende Tausende Biker und Besucher ins Ostragehege und sorgten für einen neuen Superlativ im Dresdner Festivalsommer.

Niemand konnte die unzähligen, auf ihren Maschinen durch Dresden knatternden Zweiradfreunde übersehen und auch die Veranstalter freuen sich überschwänglich und sprechen von einem "Erfolg auf der ganzen Linie." "Wir hatten hohe Erwartungen und diese sind erfüllt worden", sagt Ralf Schwartz von der All in One GmbH aus Zwickau, die den Event ausrichteten. Der Mut, ein bis zum Rand vollgepacktes Programm auf die Beine zu stellen und alles für alle sogar eintrittsfrei zu machen, sei belohnt worden. "Dresden ist ein perfektes Pflaster für alles was rollt, röhrt und dröhnt", so Schwartz weiter. "Wir hatten schon lange von der Begeisterung der Dresdner für Motoren und Technik gehört und es stimmt tatsächlich." Garniert hatten die Veranstalter ihr Programm mit Live-Musik und viel Action auf und neben der Bühne, einem riesigen Markplatz rund um die Motorradbauer aus Milwaukee und das Hobby Motorradfahren sowie mit allerlei familienfreundlichen Elementen, so dass man auf den DRESDEN HARLEY DAYS nicht nur harte Jungs und scharfe Mädels traf, sondern auch ganz viele Familien ihren Spaß hatten.

Das Fazit der Veranstalter liest sich dann auch wie ein Märchen: mehr als 25.000 Besucher an drei Tagen auf dem Festgelände im Ostragehege, rund 5.000 angereiste Biker mit ihren Harley-Davidson-Maschinen, eine gut einstündige und 28 Kilometer lange Ausfahrt durch das Stadtzentrum. Über 500 Biker schlossen sich der Parade der Harleys an und Tausende Schaulustige säumten die Strecke. Trotz Regen am Samstagabend gab es beste Stimmung auf dem Platz und viel Sympathie überall in der Stadt, schließlich sorgten die sogar aus Weißrussland, Tschechien, Luxemburg und den Niederlanden angereisten Biker auch für gut gebuchte Hotels und viel Umsatz in der Stadt. Die Premiere der DRESDEN HARLEY DAYS ist gelungen und damit steht fest, dass das erste Treffen dieser Art in Ostdeutschland nicht das letzte gewesen ist.

Die Harley Days kommen wieder – vom 3. bis 5. August 2018! (pm)

Fotos/Video: Büttner