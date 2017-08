Die Rückkehr der Europapokal-Helden

Das Altstadtfest in Bildern

Görlitz. Drei Tage Altstadtfest liegen hinter uns. Viele Tausend Menschen feierten ausgelassen in der Neißestadt und besuchten auf polnischer Seite gleich noch das Jakuby Zgorzelec. Wir waren an den drei Tagen mit der Kamera unterwegs und zeigen hier einige Eindrücke vom Altstadtfest 2017. Fotos: KeilDrei Tage Altstadtfest liegen hinter uns. Viele Tausend Menschen feierten ausgelassen in der Neißestadt und besuchten auf polnischer Seite gleich noch das Jakuby Zgorzelec. Wir waren an den drei Tagen mit der Kamera unterwegs und zeigen hier einige…